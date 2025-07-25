25 июля 2025

Пермского активиста Мелехина* отправили в СИЗО после депортации из США

© Служба новостей «URA.RU»
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До отъезда из РФ мужчину много раз задерживали на митингах в Перми
До отъезда из РФ мужчину много раз задерживали на митингах в Перми Фото:

Депортированного из США в Россию пермского активиста Леонида Мелехина (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отправили в СИЗО до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.

«Суд 25 июля удовлетворил ходатайство следователя ФСБ. Мелехина отправили в СИЗО до 25 сентября», — на данные ведомства ссылается портал Properm.

Ранее пермяк собирался эмигрировать через Мексику в Соединенные Штаты. Об этом знакомые Мелехина активно рассказывали в соцсетях.

Границу активист попытался пересечь в августе 2024 года, но не вышло. Он провел несколько месяцев в миграционной тюрьме США, проиграл серию судов на право жительства в Америке. Все это время его разыскивали силовые структуры РФ из-за сотрудничества со штабом Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России).

*Леонид Мелехин — Росфинмониторинг внес активиста в список террористов и экстремистов в 2024 году

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Депортированного из США в Россию пермского активиста Леонида Мелехина (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отправили в СИЗО до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми. «Суд 25 июля удовлетворил ходатайство следователя ФСБ. Мелехина отправили в СИЗО до 25 сентября», — на данные ведомства ссылается портал Properm. Ранее пермяк собирался эмигрировать через Мексику в Соединенные Штаты. Об этом знакомые Мелехина активно рассказывали в соцсетях. Границу активист попытался пересечь в августе 2024 года, но не вышло. Он провел несколько месяцев в миграционной тюрьме США, проиграл серию судов на право жительства в Америке. Все это время его разыскивали силовые структуры РФ из-за сотрудничества со штабом Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России). *Леонид Мелехин — Росфинмониторинг внес активиста в список террористов и экстремистов в 2024 году
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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