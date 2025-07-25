Пермского активиста Мелехина* отправили в СИЗО после депортации из США

Депортированного из США в Россию пермского активиста Леонида Мелехина (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) отправили в СИЗО до конца сентября. Об этом сообщила пресс-служба Ленинского районного суда Перми.
«Суд 25 июля удовлетворил ходатайство следователя ФСБ. Мелехина отправили в СИЗО до 25 сентября», — на данные ведомства ссылается портал Properm.
Ранее пермяк собирался эмигрировать через Мексику в Соединенные Штаты. Об этом знакомые Мелехина активно рассказывали в соцсетях.
Границу активист попытался пересечь в августе 2024 года, но не вышло. Он провел несколько месяцев в миграционной тюрьме США, проиграл серию судов на право жительства в Америке. Все это время его разыскивали силовые структуры РФ из-за сотрудничества со штабом Навального (организация признана экстремистской и запрещена в России).
*Леонид Мелехин — Росфинмониторинг внес активиста в список террористов и экстремистов в 2024 году
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