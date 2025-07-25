СК и прокуратура ищут виновных в нападении стаи собак на девочку в Чернушке

Специалисты краевой прокуратуры и следственного управления проверяют обстоятельства нападения стаи бездомных собак на маленькую девочку в Чернушке (Пермский край). Об этом сообщили пресс-службы обоих ведомств.
«В ходе мониторинга выявлена информация, что в Чернушке бездомные собаки напали на восьмилетнюю девочку, после чего ей потребовалась медицинская помощь. Расследование уголовного дела находится на контроле в аппарате следственного управления», — указано в telegram-канале СУ СКР по региону.
В прокуратуре заявили, что собираются проверить исполнение ответственными лицами требований законов в сфере обращения с животными без владельцев. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования, пообещали в надзорной службе.
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