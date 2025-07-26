Экскаватор оставил весь Королев без воды

В Королеве приостановили подачу воды
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Воду в Королеве могут дать через несколько часов, пообещал Воробьев
Воду в Королеве могут дать через несколько часов, пообещал Воробьев Фото:

В Королеве приостановлена подача воды. Это связано с повреждением водопроводной трубы — разрыв произошел из-за неаккуратной работы экскаватора. По информации губернатора региона Андрея Воробьева, специалисты уже приступили к подключению резервного источника водоснабжения.

«В Королеве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — написал Воробьев. Пост опубликован в соцсетях. По его словам, воду должны дать в течение нескольких часов. 

Глава области уточнил, что по его поручению в Королев направлены аварийно-восстановительные бригады Московской областной специализированной службы, а также дополнительные специалисты из соседних муниципалитетов. Для обеспечения жителей всех районов города питьевой водой организована доставка воды силами муниципальных и областных служб.

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В Королеве приостановлена подача воды. Это связано с повреждением водопроводной трубы — разрыв произошел из-за неаккуратной работы экскаватора. По информации губернатора региона Андрея Воробьева, специалисты уже приступили к подключению резервного источника водоснабжения. «В Королеве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — написал Воробьев. Пост опубликован в соцсетях. По его словам, воду должны дать в течение нескольких часов.  Глава области уточнил, что по его поручению в Королев направлены аварийно-восстановительные бригады Московской областной специализированной службы, а также дополнительные специалисты из соседних муниципалитетов. Для обеспечения жителей всех районов города питьевой водой организована доставка воды силами муниципальных и областных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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