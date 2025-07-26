Экскаватор оставил весь Королев без воды

В Королеве приостановлена подача воды. Это связано с повреждением водопроводной трубы — разрыв произошел из-за неаккуратной работы экскаватора. По информации губернатора региона Андрея Воробьева, специалисты уже приступили к подключению резервного источника водоснабжения.
«В Королеве возникла аварийная ситуация — сегодня в 14:30 во время реконструкции питающего водовода экскаватор подрядной организации повредил трубу, в связи с чем сработала автоматика и перекрыла подачу воды в город», — написал Воробьев. Пост опубликован в соцсетях. По его словам, воду должны дать в течение нескольких часов.
Глава области уточнил, что по его поручению в Королев направлены аварийно-восстановительные бригады Московской областной специализированной службы, а также дополнительные специалисты из соседних муниципалитетов. Для обеспечения жителей всех районов города питьевой водой организована доставка воды силами муниципальных и областных служб.
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