Новые выплаты семьям к 1 сентября: как оформить дополнительную поддержку

В 2025 году отдельные категории семей с детьми получат право на единовременную выплату, приуроченную к началу учебного года, сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин. К числу основных механизмов поддержки относится получение средств за счет неиспользованного остатка материнского капитала. Как оформить выплату — в материале URA.RU.
Что это за выплата
Как сообщил Говырин, речь идет не о массовой выплате, а о целевой помощи. Одна из ключевых возможностей — это обналичивание остатка материнского капитала. Если на счету осталось не более 10 тысяч рублей, деньги можно получить наличными.
Кто сможет получить помощь
Выплаты к 1 сентября устанавливаются регионами, поэтому условия отличаются. Точные суммы и критерии необходимо уточнять в местных органах соцзащиты.
- В Москве малоимущие и многодетные семьи получат 13,3 тыс. рублей.
- В Санкт-Петербурге поддержка составит 10 тыс. рублей.
- Во Владимирской области многодетным семьям ежегодно выплачивают пять тыс. рублей.
Как получить выплату
Порядок оформления зависит от региона: в некоторых заявление нужно подать до конца года, в других — с августа по октябрь. В ряде случаев потребуется подтвердить покупку школьной формы.
Документы для оформления:
- Заявление
- Паспорт родителя (опекуна)
- Свидетельство о рождении ребенка
- Справка о статусе семьи (для малоимущих)
- Справка о регистрации по месту жительства
- Справка из школы
- Дополнительные документы (например, об инвалидности)
Подать заявление в большинстве регионов можно через Госуслуги. Кроме того, это осуществляется на региональных порталах (например, mos.ru для москвичей) или лично в органах соцзащиты.
На какую поддержку могут рассчитывать семьи
Помимо региональных выплат, семьи могут воспользоваться федеральными программами. Так, материнский капитал можно направить на образование или получать ежемесячные выплаты при низком доходе.
Кроме того существует единое пособие — ежемесячные выплаты для беременных и семей с детьми до 17 лет (при низком доходе). Также семьи могут рассчитывать на социальный контракт — помощь в трудной финансовой ситуации (единовременно или ежемесячно).
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