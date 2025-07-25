Семьям в РФ приготовили приятный подарок на 1 сентября

Семьи с детьми в отдельных регионах России смогут получить выплаты к началу учебного года, а обладатели небольших остатков материнского капитала — обналичить их. Об этом сообщил депутат Государственной думы Алексей Говырин.
«В 2025 году некоторые семьи с детьми смогут получить единовременную выплату к началу учебного года. Речь идет не о массовой выплате, а о целевой поддержке. В первую очередь, это возможность обналичивания остатка средств маткапитала: если сумма, оставшаяся на сертификате, не превышает 10 тысяч рублей, ее можно получить наличными», — заявил Говырин, передает РИА Новости.
Уточняется, что в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки семей с детьми. В Москве малоимущие и многодетные семьи смогут получить выплату в размере 13,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — 10 тысяч рублей, во Владимирской области многодетным семьям ежегодно предоставляется 5 тысяч рублей к 1 сентября.
Ранее сообщалось, что в России создана масштабная система поддержки семей с детьми. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, защита интересов семей с детьми — важнейшее направление внутренней политики страны.
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