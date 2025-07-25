В ХМАО школьные чаты переведут на новый мессенджер

Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пилотный проект по переводу школьных чатов на российский мессенджер Max. Его внедрение произойдет уже к началу нового учебного года.
"Шесть регионов России вошли в пилотный проект по переходу школьных чатов на мессенджер Max. Тестировать платформу «Сферум» будут в республиках Татарстан, Марий Эл и Алтай, а также Ханты-Мансийском автономном округе, Владимирской и Тверской областях", — пишет "Коммерсант".
Уточняется, что переход на Max будет происходить поэтапно и завершится к ноябрю 2025 года. Так, в первую очередь на новую платформу перейдут сотрудники министерств образования и управления образованием, затем — работники школ, детских садов и заведений среднего профобразования и только после — родители и ученики.
В Минпросвещения заявили, что сейчас идут переговоры с компанией VK о технических деталях интеграции. Ожидается, что новая платформа обеспечит расширенные возможности для коммуникации в сфере образования. Среди них — дополнительные инструменты для дистанционного обучения, сервисы для администрирования учебного процесса и защиты персональных данных участников образовательных чатов.
Санкт-Петербург станет первым регионом России, где для взаимодействия городских служб будет использоваться национальный мессенджер MAX. Там уже зарегистрированы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга „122“.
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