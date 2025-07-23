Первый регион РФ перевел городские службы в мессенджер MAX

Санкт-Петербург станет первым регионом России, где для взаимодействия городских служб будет использоваться национальный мессенджер MAX. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.
«Петербург станет первым регионом, который использует мессенджер МАХ для работы городских служб», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что в MAX зарегистрированы аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и «Информационно-справочная служба Санкт-Петербурга „122“.
Пользователи могут обращаться к этим службам посредством текстового чата или совершать звонки через мессенджер. В дальнейшем планируется расширение доступных функций.
Ранее депутаты заявляли, что мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) должен быть готов к уходу с российского рынка, в частности, из-за своей небезопасности. Его основным конкурентом станет MAX.
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