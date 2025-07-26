В Екатеринбурге группа подростков напала на 50-летнего мужчину. Инцидент произошел ранним утром возле магазина «Яблоко» на улице Билимбаевской, 30. Как сообщила URA.RU дочь пострадавшего, мужчина просто вышел в магазин за хлебом.
Группа из примерно двадцати подростков в возрасте от 14 до 20 лет сначала потребовала у мужчины сигареты и деньги, а после отказа один из нападавших ударил мужчину ногой в спину, затем толпа начала его преследовать. «Они окружили моего отца около подъезда. Он не успел зайти домой, как его облили перцовкой и продолжили издевательства, пытаясь сбить его на скутере. Он пришел домой весь в крови, раны на руках и ногах, он не видел и не мог дышать из-за воздействия перцового баллончика. Моему отцу 50 лет, у него астма и проблемы с тазобедренными суставами», — поделилась с агентством дочь пострадавшего. Мужчине удалось вырваться из окружения и попросить помощи у проезжавшего водителя.
Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых, включая предполагаемого инициатора нападения. Остальные участники группы скрылись с места происшествия. По словам участкового, к которому обратилась семья пострадавшего, это не первый случай нападения со стороны данной группы подростков.
«Подростки вели себя в участке как у себя дома: шутили, смеялись и грубили пострадавшим в лицо. Они не осознают свою виновность, они не несут ответственность за свои преступления и остаются безнаказанными», — рассказала собеседница.
Семья пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. Также была пройдена судмедэкспертиза по снятию побоев.
«Информация по данному факту зарегистрирована в установленном законом порядке в отделе полиции № 10 УМВД России по Екатеринбургу. В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и все лица причастные к инциденту, по результатам которых будет принято обоснованное процессуальное решение», — сообщили URA.RU в городском УМВД.
Обновлено в 23:46. В шестой абзац был добавлен комментарий полиции.
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