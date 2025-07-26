В ХМАО прилетит пилотажная группа «Русские Витязи»

Пилотажная группа выступит в Когалыме впервые
В Когалыме (ХМАО) 27 августа пройдет выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Об этом сообщили власти города на специальном сайте.
«Шоу авиационной группы высшего пилотажа „Русские Витязи“ — 27 августа», — сообщается на официальном сайте, посвященному программе мероприятий в рамках празднования дня города. Выступление состоится на городском пляже. Пилотажная группа прилетает в город впервые.
В этом году Когалыму исполняется 50 лет. Праздничные мероприятия в рамках события начнутся еще с 16 августа. Главная праздничная программа назначена на 26 и 27 августа.
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