26 июля 2025
25 июля 2025

В ХМАО прилетит пилотажная группа «Русские Витязи»

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Пилотажная группа выступит в Когалыме впервые
Пилотажная группа выступит в Когалыме впервые Фото:

В Когалыме (ХМАО) 27 августа пройдет выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Об этом сообщили власти города на специальном сайте.

«Шоу авиационной группы высшего пилотажа „Русские Витязи“ — 27 августа», — сообщается на официальном сайте, посвященному программе мероприятий в рамках празднования дня города. Выступление состоится на городском пляже. Пилотажная группа прилетает в город впервые.

В этом году Когалыму исполняется 50 лет. Праздничные мероприятия в рамках события начнутся еще с 16 августа. Главная праздничная программа назначена на 26 и 27 августа.

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В Когалыме (ХМАО) 27 августа пройдет выступление пилотажной группы «Русские Витязи». Об этом сообщили власти города на специальном сайте. «Шоу авиационной группы высшего пилотажа „Русские Витязи“ — 27 августа», — сообщается на официальном сайте, посвященному программе мероприятий в рамках празднования дня города. Выступление состоится на городском пляже. Пилотажная группа прилетает в город впервые. В этом году Когалыму исполняется 50 лет. Праздничные мероприятия в рамках события начнутся еще с 16 августа. Главная праздничная программа назначена на 26 и 27 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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