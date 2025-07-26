Украинский военный Максим Трофимук, ранее занимавший должность начальника разведки 6-го погранотряда Вооруженных сил Украины, сдался в плен российским военным на купянском направлении в Харьковской области. Видео с его обращением распространило Министерство обороны России.
По словам Трофимука, командование отправило его и еще троих бойцов занять старую позицию, предварительно заверив, что территория свободна. Однако на месте их встретили российские военнослужащие, которые взяли украинских военных в плен. «Мы выдвинулись туда, и там были ваши ребята. Там они нас взяли в плен. Отношение такое, что я никогда в жизни не ожидал такого», — рассказал пленный.
После сдачи в плен российские военные оказали ему первую медицинскую помощь, напоили и эвакуировали на носилках. Трофимук выразил признательность за оказанную поддержку: по его словам, он благодарен российским военнослужащим за внимательное отношение к пленным. «Я очень им благодарен за то, что спасли мне жизнь», — отметил Трофимук.
Ранее один из пленных ВСУ рассказал, какой ужас творится в украинской армии. Он признался, что команднование отправляет бойцов на линию боевого соприкосновения без должной подготовки, экипировки и моральной поддержки.
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