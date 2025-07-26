26 июля 2025

Тагильский мэр наградил лучших работников торговли

© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас в Нижнем Тагиле работает почти 4,5 тысячи торговых объектов
Сейчас в Нижнем Тагиле работает почти 4,5 тысячи торговых объектов Фото:

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших специалистов в рамках Дня работника торговли. Глава города вручил 44 муниципальные награды и отметил 16 предприятий.

«Благодарю всех работников торговли за вклад в развитие экономики и создание комфорта для жителей города! С профессиональным праздником!», — написал мэр в своем telegram-канале.

Он отметил, что в первой половине 2025 года в городе открылось 54 торговых объекта. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 43 торговых центра, больше 2-х тысяч магазинов, 816 предприятий общественного питания и более тысячи предприятий сферы услуг.

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Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших специалистов в рамках Дня работника торговли. Глава города вручил 44 муниципальные награды и отметил 16 предприятий. «Благодарю всех работников торговли за вклад в развитие экономики и создание комфорта для жителей города! С профессиональным праздником!», — написал мэр в своем telegram-канале. Он отметил, что в первой половине 2025 года в городе открылось 54 торговых объекта. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 43 торговых центра, больше 2-х тысяч магазинов, 816 предприятий общественного питания и более тысячи предприятий сферы услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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