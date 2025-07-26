Тагильский мэр наградил лучших работников торговли

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев наградил лучших специалистов в рамках Дня работника торговли. Глава города вручил 44 муниципальные награды и отметил 16 предприятий.
«Благодарю всех работников торговли за вклад в развитие экономики и создание комфорта для жителей города! С профессиональным праздником!», — написал мэр в своем telegram-канале.
Он отметил, что в первой половине 2025 года в городе открылось 54 торговых объекта. На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 43 торговых центра, больше 2-х тысяч магазинов, 816 предприятий общественного питания и более тысячи предприятий сферы услуг.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!