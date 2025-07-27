Трамп злится по поводу урегулирования конфликта на Украине

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Трамп, по словам Рубио, четко дает понять, что пришло время действовать
Трамп, по словам Рубио, четко дает понять, что пришло время действовать Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» из-за затянувшегося, по его мнению, урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. 

«Он [Трамп] теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — сказал Марко Рубио в прямом эфире телеканала Fox News. Он отметил, что президент США ясно дает понять, что настало «время действовать».

Ранее Трамп пригрозил России 100-процентнами пошлинами, если урегулирование конфликта на Украине не продвинется в ближайшие 50 дней. Об этом пишет 360.ru.

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Президент США Дональд Трамп «теряет терпение» из-за затянувшегося, по его мнению, урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио.  «Он [Трамп] теряет терпение и все меньше готов продолжать ждать, пока российская сторона предпримет какие-либо шаги для завершения этого конфликта», — сказал Марко Рубио в прямом эфире телеканала Fox News. Он отметил, что президент США ясно дает понять, что настало «время действовать». Ранее Трамп пригрозил России 100-процентнами пошлинами, если урегулирование конфликта на Украине не продвинется в ближайшие 50 дней. Об этом пишет 360.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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