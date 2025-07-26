В Перми требуют снести павильон популярной кофейни в Мотовилихе

В Перми государственная инспекция по охране объектов культурного наследия потребовала снести нестационарный торговый объект — кофейню сети Monkey Grinder, установленную у Центрального универмага Мотовилихи. Подан иск к владельцу точки.
«Инспекция требует демонтировать павильон сети кофеен Monkey Grinder, который находится возле Центрального универмага Мотовилихи, в течение пяти рабочих дней. Также требуется убрать игровой автомат грушу-силомер Rocky Boxer», — сообщает издание «Новый компаньон». Уточняется, что кофейня и силомер размещены на территории, входящей в границы объекта культурного наследия — достопримечательного места «Поселок Мотовилихинского завода».
В случае невыполнения решения суда предпринимателю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей за каждый день просрочки. Арбитражный суд Пермского края уже принял иск к производству. Первое заседание по делу состоялось 24 июля, следующее назначено на 10 сентября.
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