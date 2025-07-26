Из Кольцово массово задерживаются рейсы в города России и заграницу

В Кольцово снова наблюдаются массовые задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург, а также в заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.
Так, задержаны три самолета в Санкт-Петербург — два от авиакомпании «Уральских авиалиний» и один от «Якутия». Все рейсы перенесли на полтора и более часов. Сейчас в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в мерах безопасности.
Также задержан борт в Москву от компании «Аэрофлот». Рейс в Батуми (Грузия) от Red Wings был перенесен на два часа.
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