26 июля 2025

Из Кольцово массово задерживаются рейсы в города России и заграницу

В Кольцово задержаны рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Батуми
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Причиной задержек рейсов в Санкт-Петербург стало закрытие аэропорта
Причиной задержек рейсов в Санкт-Петербург стало закрытие аэропорта Фото:

В Кольцово снова наблюдаются массовые задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург, а также в заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта.

Так, задержаны три самолета в Санкт-Петербург — два от авиакомпании «Уральских авиалиний» и один от «Якутия». Все рейсы перенесли на полтора и более часов. Сейчас в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в мерах безопасности.

Также задержан борт в Москву от компании «Аэрофлот». Рейс в Батуми (Грузия) от Red Wings был перенесен на два часа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кольцово снова наблюдаются массовые задержки рейсов в Москву и Санкт-Петербург, а также в заграницу. Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта. Так, задержаны три самолета в Санкт-Петербург — два от авиакомпании «Уральских авиалиний» и один от «Якутия». Все рейсы перенесли на полтора и более часов. Сейчас в аэропорту Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в мерах безопасности. Также задержан борт в Москву от компании «Аэрофлот». Рейс в Батуми (Грузия) от Red Wings был перенесен на два часа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...