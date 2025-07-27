Под Петербургом послышались взрывы

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Местные жители сообщают о работе ПВО
Местные жители сообщают о работе ПВО Фото:

В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

«Всеволожск, Ленинградская область — предварительно ранее было слышно сбитие», — пишет telegram-канал «Радар по всей России». Там же было опубликовано сообщение о работе ПВО в небе над регионом. Официальной информации пока не поступало.

Ранее в Ленинградской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников со стороны ВСУ. По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе также возможно частичное снижение качества мобильной связи.

Кроме того, из-за потенциальной опасности, связанной с использованием дронов, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание и отправку авиарейсов. Власти отмечают, что введенные ограничения призваны обеспечить безопасность воздушного сообщения и защиту граждан.

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В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны. «Всеволожск, Ленинградская область — предварительно ранее было слышно сбитие», — пишет telegram-канал «Радар по всей России». Там же было опубликовано сообщение о работе ПВО в небе над регионом. Официальной информации пока не поступало. Ранее в Ленинградской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников со стороны ВСУ. По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе также возможно частичное снижение качества мобильной связи. Кроме того, из-за потенциальной опасности, связанной с использованием дронов, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание и отправку авиарейсов. Власти отмечают, что введенные ограничения призваны обеспечить безопасность воздушного сообщения и защиту граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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