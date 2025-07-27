Под Петербургом послышались взрывы

В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны.
«Всеволожск, Ленинградская область — предварительно ранее было слышно сбитие», — пишет telegram-канал «Радар по всей России». Там же было опубликовано сообщение о работе ПВО в небе над регионом. Официальной информации пока не поступало.
Ранее в Ленинградской области был введен режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников со стороны ВСУ. По словам губернатора Александра Дрозденко, в регионе также возможно частичное снижение качества мобильной связи.
Кроме того, из-за потенциальной опасности, связанной с использованием дронов, аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил обслуживание и отправку авиарейсов. Власти отмечают, что введенные ограничения призваны обеспечить безопасность воздушного сообщения и защиту граждан.
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