Пулково временно закрылся из-за угрозы атаки ВСУ

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Аэропорт Петербурга приостановил работу
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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

«Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер стало важной составляющей для поддержания безопасности авиаперевозок.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой украинских беспилотников. Глава области также отметил, что в связи с введенными мерами возможно временное снижение качества мобильного интернет-соединения.

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Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге временно приостановил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки беспилотников со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. «Пулково. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Введение ограничительных мер стало важной составляющей для поддержания безопасности авиаперевозок. Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в регионе установлен режим повышенной готовности в связи с возможной атакой украинских беспилотников. Глава области также отметил, что в связи с введенными мерами возможно временное снижение качества мобильного интернет-соединения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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