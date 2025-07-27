В Ленобласти объявили опасность атаки украинских дронов в день ВМФ

В Ленинградской области ввели режим угрозы атаки беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — написал Александр Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что также возможно частичное ухудшение мобильного интернета.
Ранее, 25 июля, сообщали о якобы отмене салюта, прохождения колонн водных парусных, гребных и моторных судов и гидроциклов и Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге. Об этом сообщали MK.RU со ссылкой на пресс-службу комитета по транспорту второй столицы России. Отмечалось, что позже пресс-служба эту информацию удалила.
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