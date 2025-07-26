26 июля 2025

Из-за плана «Ковер» в аэропорту Пулково приостановили вылет рейса в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Пулково временно приостановил обслуживание и отправку авиарейсов
Пулково временно приостановил обслуживание и отправку авиарейсов Фото:

Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск временно приостановили из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает аэропорт Пулково. 

«Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск задержан. Вылет осуществляет компания „Аэрофлот“. Борт A319 должен был вылететь в 8:35 по мск», — оповещает онлайн-табло аэропорта Пулково. 

Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко завил, что в Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.  Также, судя по онлайн-табло, на вылет задерживаются не менее 15 рейсов по другим городам России. 

В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте ранее прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

План «Ковер» означает режим закрытого неба для авиации. Эти меры связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства и работой системы противовоздушной обороны (ПВО).

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Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск временно приостановили из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает аэропорт Пулково.  «Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск задержан. Вылет осуществляет компания „Аэрофлот“. Борт A319 должен был вылететь в 8:35 по мск», — оповещает онлайн-табло аэропорта Пулково.  Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко завил, что в Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.  Также, судя по онлайн-табло, на вылет задерживаются не менее 15 рейсов по другим городам России.  В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте ранее прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны. План «Ковер» означает режим закрытого неба для авиации. Эти меры связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства и работой системы противовоздушной обороны (ПВО).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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