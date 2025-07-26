Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск временно приостановили из-за угрозы атаки БПЛА. Об этом сообщает аэропорт Пулково.
«Рейс SU6463 по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск задержан. Вылет осуществляет компания „Аэрофлот“. Борт A319 должен был вылететь в 8:35 по мск», — оповещает онлайн-табло аэропорта Пулково.
Пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко завил, что в Пулково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Также, судя по онлайн-табло, на вылет задерживаются не менее 15 рейсов по другим городам России.
В Ленинградской области в Всеволожском районе и Кронштадте ранее прозвучала серия взрывов. Местные жители сообщают о работе систем противовоздушной обороны.
План «Ковер» означает режим закрытого неба для авиации. Эти меры связаны с обеспечением безопасности воздушного пространства и работой системы противовоздушной обороны (ПВО).
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