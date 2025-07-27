Пулково частично возобновил работу

Пулково разрешил вылет рейсов
Аэропорт Пулково возобновил работу для вылета воздушных судов. Информацию сообщили в Росавиации. «Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов», — сообщил представитель Росавиации. Авиагавань была закрыта в связи с атаками БПЛА Украины.
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