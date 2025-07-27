Шесть поездов задержаны из-за обломка БПЛА в Волгоградской области

Шесть поездов в Волгоградской области задерживаются из-за падения обломков украинского беспилотника на линии у станции Жутово. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.
В настоящее время отложено отбытие рейсов: №452 Адлер — Ижевск (более двух часов), №524 Адлер — Екатеринбург (более двух часов), №531 Киров — Адлер (более трех часов), №358 Имеретинской Курорт — Уфа (более 1,5 часа), №254 Новороссийск — Уфа (более одного часа), №252 Новороссийск — Уфа (более одного часа). Об этом сообщили в официальном telegram-канале Приволжской Ж/Д.
Возможна задержка еще трех поездов, отметили в пресс-службе. Там добавили, что рейсы №509 из Казани в Новороссийск и №532 из Адлера в Киров после задержки продолжили следовать по маршрутам.
Пассажиры, которые задерживаются в пути, обеспечиваются водой. Если ожидание составляет более четырех часов, то им предоставляется питание. Сотрудники поездов готовы помочь всем пассажирам. Информация обо всех изменениях распространяется по SMS.
Ранее стало известно об атаке дронов ВСУ на Волгоградскую область в ночь на 27 июля. Из-за падения обломков беспилотника было нарушено питание в контактной электросети железной дороги. Сообщалось, что на месте работают специальные службы.
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