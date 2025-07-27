Пожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля

Примерно в 12 регионах России в ночь на 27 июля вводилась угроза атаки украинских беспилотников. В Смоленской и Ростовской области были сбиты шесть дронов, в последней из-за падения обломков была ранена женщина. В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда ввели ограничения полетов. В Запорожской области были ранены несколько человек. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению, и последствиях атак — в материале URA.RU.
Ростовская область
Окна в двух квартирах жилого дома, а также остекление автомобиля были повреждены из-за падения обломков дрона ВСУ в хуторе Лесной (Каменский район). Местная жительница была ранена в ногу, ее доставили в каменскую городскую больницу. По данным Минобороны, в с 21:50 по 00:00 по московскому времени в регионе было сбито восемь БПЛА.
Волгоградская область
Дроны ВСУ попытались атаковать регион. Из-за падения обломков беспилотника нарушено питание в контактной электросети железной дороги в Октябрьском районе. Специальные службы проводят работу на объекте по устранению повреждений. Также жители области сообщали о сбоях в работе мобильного интернета.
На станции Жутово из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В связи с этим был задержан поезд №509 Казань-Новороссийск более чем на час, ожидаются сбои в расписании других рейсов. На место происшествия направлены пожарные поезда.
Смоленская область
Средства ПВО сбили шесть беспилотников Украины. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора региона Василия Анохина, нет.
Пензенская область
В регионе был временно ограничен доступ к мобильному интернету. Это было связано с опасностью атаки БПЛА.
Запорожская область
Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи, которая везла пациентку 1967 года рождения. В результате атаки были ранены сама пациентка и водитель. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.
Ограничения полетов
В аэропортах нескольких городов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди таких регионов:
- Калуга;
- Волгоград, были задержаны шесть рейсов;
- Нижний Новгород;
- Псков.
Угрозы атак БПЛА
За ночь опасность атаки украинских дронов вводилась сразу в нескольких регионах России. Среди них:
- Ростовская область;
- Белгородская область;
- Курская область (также введена опасность ракетной атаки, граждан призвали перейти в комнаты без окон и с прочными стенами — коридоры, ванные комнаты, кладовые);
- Орловская область;
- Воронежская область;
- Пензенская область;
- Тульская область;
- Московская область (Коломенский городской округ);
- Смоленская область;
- Чувашская Республика;
- Республика Татарстан;
- Липецкая область (Елец, Измалковский, Становлянский, Долгоруковский, Краснинский, Данковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский районы).
Подразделения ПВО в регионах были переведены в состояние повышенной боевой готовности. Жителям посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями и, в некоторых областях, укрыться в ближайших зданиях, парковках, подземных переходах до отмены воздушной тревоги. Также людей призвали не подходить к окнам и не снимать беспилотники, места их падения и работу ПВО.
Также, по данным Минобороны, средства ПВО сбили по два беспилотника в Брянской области и в Крыму. В Воронежской области сбит один дрон, сообщил губернатор Александр Гусев.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.