Пожарные поезда выехали к месту падения дрона ВСУ в Волгоградской области: карта атак БПЛА 27 июля

В Волгоградской области задерживаются поезда из-за удара дронов ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Средства ПВО отражают ночную атаку украинских бесплиотников
Средства ПВО отражают ночную атаку украинских бесплиотников Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Примерно в 12 регионах России в ночь на 27 июля вводилась угроза атаки украинских беспилотников. В Смоленской и Ростовской области были сбиты шесть дронов, в последней из-за падения обломков была ранена женщина. В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда ввели ограничения полетов. В Запорожской области были ранены несколько человек. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению, и последствиях атак — в материале URA.RU.

Легенда карты
Легенда карты
Фото:

Ростовская область

Окна в двух квартирах жилого дома, а также остекление автомобиля были повреждены из-за падения обломков дрона ВСУ в хуторе Лесной (Каменский район). Местная жительница была ранена в ногу, ее доставили в каменскую городскую больницу. По данным Минобороны, в с 21:50 по 00:00 по московскому времени в регионе было сбито восемь БПЛА.

Волгоградская область

Дроны ВСУ попытались атаковать регион. Из-за падения обломков беспилотника нарушено питание в контактной электросети железной дороги в Октябрьском районе. Специальные службы проводят работу на объекте по устранению повреждений. Также жители области сообщали о сбоях в работе мобильного интернета. 

На станции Жутово из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В связи с этим был задержан поезд №509 Казань-Новороссийск более чем на час, ожидаются сбои в расписании других рейсов. На место происшествия направлены пожарные поезда.

Смоленская область

Средства ПВО сбили шесть беспилотников Украины. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора региона Василия Анохина, нет. 

Пензенская область

В регионе был временно ограничен доступ к мобильному интернету. Это было связано с опасностью атаки БПЛА.

Запорожская область

Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи, которая везла пациентку 1967 года рождения. В результате атаки были ранены сама пациентка и водитель. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь.

Ограничения полетов

В аэропортах нескольких городов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди таких регионов:

  • Калуга;
  • Волгоград, были задержаны шесть рейсов;
  • Нижний Новгород;
  • Псков.

Угрозы атак БПЛА

За ночь опасность атаки украинских дронов вводилась сразу в нескольких регионах России. Среди них:

  • Ростовская область;
  • Белгородская область;
  • Курская область (также введена опасность ракетной атаки, граждан призвали перейти в комнаты без окон и с прочными стенами — коридоры, ванные комнаты, кладовые);
  • Орловская область;
  • Воронежская область;
  • Пензенская область;
  • Тульская область;
  • Московская область (Коломенский городской округ);
  • Смоленская область;
  • Чувашская Республика;
  • Республика Татарстан;
  • Липецкая область (Елец, Измалковский, Становлянский, Долгоруковский, Краснинский, Данковский, Лебедянский, Лев-Толстовский, Чаплыгинский районы).

Подразделения ПВО в регионах были переведены в состояние повышенной боевой готовности. Жителям посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями и, в некоторых областях, укрыться в ближайших зданиях, парковках, подземных переходах до отмены воздушной тревоги. Также людей призвали не подходить к окнам и не снимать беспилотники, места их падения и работу ПВО. 

Также, по данным Минобороны, средства ПВО сбили по два беспилотника в Брянской области и в Крыму. В Воронежской области сбит один дрон, сообщил губернатор Александр Гусев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Примерно в 12 регионах России в ночь на 27 июля вводилась угроза атаки украинских беспилотников. В Смоленской и Ростовской области были сбиты шесть дронов, в последней из-за падения обломков была ранена женщина. В аэропортах Нижнего Новгорода, Пскова, Калуги и Волгограда ввели ограничения полетов. В Запорожской области были ранены несколько человек. Подробнее о том, какие регионы подверглись нападению, и последствиях атак — в материале URA.RU. Ростовская область Окна в двух квартирах жилого дома, а также остекление автомобиля были повреждены из-за падения обломков дрона ВСУ в хуторе Лесной (Каменский район). Местная жительница была ранена в ногу, ее доставили в каменскую городскую больницу. По данным Минобороны, в с 21:50 по 00:00 по московскому времени в регионе было сбито восемь БПЛА. Волгоградская область Дроны ВСУ попытались атаковать регион. Из-за падения обломков беспилотника нарушено питание в контактной электросети железной дороги в Октябрьском районе. Специальные службы проводят работу на объекте по устранению повреждений. Также жители области сообщали о сбоях в работе мобильного интернета.  На станции Жутово из-за падения обломков БПЛА повреждена контактная сеть железной дороги. В связи с этим был задержан поезд №509 Казань-Новороссийск более чем на час, ожидаются сбои в расписании других рейсов. На место происшествия направлены пожарные поезда. Смоленская область Средства ПВО сбили шесть беспилотников Украины. Пострадавших и разрушений, по информации губернатора региона Василия Анохина, нет.  Пензенская область В регионе был временно ограничен доступ к мобильному интернету. Это было связано с опасностью атаки БПЛА. Запорожская область Дрон ВСУ ударил по машине скорой помощи, которая везла пациентку 1967 года рождения. В результате атаки были ранены сама пациентка и водитель. Пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Ограничения полетов В аэропортах нескольких городов ввели ограничения на прием и выпуск самолетов. Среди таких регионов: Угрозы атак БПЛА За ночь опасность атаки украинских дронов вводилась сразу в нескольких регионах России. Среди них: Подразделения ПВО в регионах были переведены в состояние повышенной боевой готовности. Жителям посоветовали проявлять осторожность, следить за официальными сообщениями и, в некоторых областях, укрыться в ближайших зданиях, парковках, подземных переходах до отмены воздушной тревоги. Также людей призвали не подходить к окнам и не снимать беспилотники, места их падения и работу ПВО.  Также, по данным Минобороны, средства ПВО сбили по два беспилотника в Брянской области и в Крыму. В Воронежской области сбит один дрон, сообщил губернатор Александр Гусев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...