В Пулково сняли все ограничения

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили все ограничения на посадку и взлет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов", — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что вылеты будут осуществляться после согласования с соответствующими органами. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — добавил он в другом сообщении.
Также он отметил, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание.
В telegram-канале пресс-службы петербуржского аэропорта сообщили, что на данный момент на вылет задержаны 57 рейсов, на запасные аэродромы направлены 22 рейса. Все меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, напомнил Кореняко. Минтранс и Росавиация усиленно следят за деятельностью аэропортов.
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