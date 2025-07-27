В Пулково сняли все ограничения

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Самолетам разрешили вылетать из Пулково
Самолетам разрешили вылетать из Пулково Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили все ограничения на посадку и взлет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов", — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что вылеты будут осуществляться после согласования с соответствующими органами. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — добавил он в другом сообщении.

Также он отметил, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание.

В telegram-канале пресс-службы петербуржского аэропорта сообщили, что на данный момент на вылет задержаны 57 рейсов, на запасные аэродромы направлены 22 рейса. Все меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, напомнил Кореняко. Минтранс и Росавиация усиленно следят за деятельностью аэропортов.

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге отменили все ограничения на посадку и взлет самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Пулково открыт для вылета воздушных судов", — написал Артем Кореняко в своем telegram-канале. Он отметил, что вылеты будут осуществляться после согласования с соответствующими органами. "Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", — добавил он в другом сообщении. Также он отметил, что в связи с ограничениями в Пулково задерживаются рейсы из Калининграда. Там также корректируется расписание. В telegram-канале пресс-службы петербуржского аэропорта сообщили, что на данный момент на вылет задержаны 57 рейсов, на запасные аэродромы направлены 22 рейса. Все меры необходимы для обеспечения безопасности пассажиров, напомнил Кореняко. Минтранс и Росавиация усиленно следят за деятельностью аэропортов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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