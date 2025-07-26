ХМАО примет делегацию подростков из европейских стран

С 27 июля по 2 августа в Ханты-Мансийске состоится масштабное мероприятие «Здравствуй, Россия!», в котором примут участие 50 талантливых молодых людей из 12 европейских стран. Об этом сообщает медиахолдинг «Югра» на своем официальном сайте.
«Участники из Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Кипра, Молдовы, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, Финляндии и Хорватии — победители международных конкурсов по истории и культуре России в возрасте 14-19 лет», — говорится в сообщении медиахолдинга. В программу пребывания включено знакомство с образовательными и профессиональными возможностями региона.
В рамках визита для молодежи запланированы мастер-классы и встречи с представителями местной культуры, а также речная прогулка к месту слияния Оби и Иртыша. Особое внимание уделено знакомству с многонациональной культурой региона. Кульминацией поездки станет участие в молодежном форуме «Арктика. Лед тронулся», где пройдет международная научно-практическая конференция «Молодежная Арктика: наука для будущего».
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