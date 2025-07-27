«Победа» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Петербурге

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Часть рейсов «Победы» задерживается или отменяется
Часть рейсов «Победы» задерживается или отменяется Фото:

Авиаперевозчик «Победа» вносит изменения в расписание рейсов из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом сообщила компания в соцсетях.

«По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково, а также на прилет и вылет воздушных судов 27 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — написала «Победа» в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время часть рейсов задерживается или отменяется по вынужденным причинам.

Все службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать изменения в расписании и обеспечить информирование и обслуживание пассажиров. «Победа» рекомендует заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт следующими способами: через бота Витю, указав номер рейса DPxxx; на сайте аэропорта вылета; по электронной почте или SMS, направленным на контактные данные, указанные при бронировании.

Сегодня, 27 июля, в аэропорту Пулково введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, передает «Ридус».

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Авиаперевозчик «Победа» вносит изменения в расписание рейсов из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом сообщила компания в соцсетях. «По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково, а также на прилет и вылет воздушных судов 27 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — написала «Победа» в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время часть рейсов задерживается или отменяется по вынужденным причинам. Все службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать изменения в расписании и обеспечить информирование и обслуживание пассажиров. «Победа» рекомендует заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт следующими способами: через бота Витю, указав номер рейса DPxxx; на сайте аэропорта вылета; по электронной почте или SMS, направленным на контактные данные, указанные при бронировании. Сегодня, 27 июля, в аэропорту Пулково введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, передает «Ридус».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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