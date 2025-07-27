«Победа» корректирует расписание рейсов из-за ограничений в Петербурге

Авиаперевозчик «Победа» вносит изменения в расписание рейсов из-за введенных ограничений на использование воздушного пространства над Санкт-Петербургом. Об этом сообщила компания в соцсетях.
«По причине ввода временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта Пулково, а также на прилет и вылет воздушных судов 27 июля, мы вносим вынужденные корректировки в расписание рейсов», — написала «Победа» в своем telegram-канале. Там добавили, что в настоящее время часть рейсов задерживается или отменяется по вынужденным причинам.
Все службы авиакомпании и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы минимизировать изменения в расписании и обеспечить информирование и обслуживание пассажиров. «Победа» рекомендует заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт следующими способами: через бота Витю, указав номер рейса DPxxx; на сайте аэропорта вылета; по электронной почте или SMS, направленным на контактные данные, указанные при бронировании.
Сегодня, 27 июля, в аэропорту Пулково введены ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, передает «Ридус».
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