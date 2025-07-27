Путин вышел из машины, чтобы пообщаться с жителями Питера. Видео

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Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади
Путин пообщался с петербуржцами на Дворцовой площади Фото:

Президент России Владимир Путин вышел из автомобиля и пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Соответсвующее видео опубликовал Кремль.

На кадрах видно, как российский лидер на Дворцовой площади пожал местным и туристам руки. Среди них были ветераны ВМФ. Петербуржцы также смогли сфотографироваться с президентом. 

Ранее Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В режиме видеосвязи он обратился с поздравлением к участникам оперативных учений «Июльский шторм». Затем глава государства ознакомился с проведением учений.

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Президент России Владимир Путин вышел из автомобиля и пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Соответсвующее видео опубликовал Кремль. На кадрах видно, как российский лидер на Дворцовой площади пожал местным и туристам руки. Среди них были ветераны ВМФ. Петербуржцы также смогли сфотографироваться с президентом.  Ранее Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В режиме видеосвязи он обратился с поздравлением к участникам оперативных учений «Июльский шторм». Затем глава государства ознакомился с проведением учений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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