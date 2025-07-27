Президент России Владимир Путин вышел из автомобиля и пообщался с жителями Санкт-Петербурга. Соответсвующее видео опубликовал Кремль.
На кадрах видно, как российский лидер на Дворцовой площади пожал местным и туристам руки. Среди них были ветераны ВМФ. Петербуржцы также смогли сфотографироваться с президентом.
Ранее Путин прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге. В режиме видеосвязи он обратился с поздравлением к участникам оперативных учений «Июльский шторм». Затем глава государства ознакомился с проведением учений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.