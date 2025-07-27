Путин посетил фрегат, который утром отражал украинские атаки на Ленобласть. Фото

Путин в День ВМФ в Петербурге посетил фрегат «Адмирал Григорович»
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Фрегат «Адмирал Григорович» отражал в воскресенье атаки дронов ВСУ
Фрегат «Адмирал Григорович» отражал в воскресенье атаки дронов ВСУ Фото:
новость из сюжета
День ВМФ-2025

Президент России Владимир Путин в День ВМФ в Санкт-Петербурге посетил фрегат «Адмирал Григорович». Ранее этим же днем экипаж корабля принимал участие в отражении атак украинских беспилотников на территории Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости (РИАН).

«Путин <...> посетил фрегат „Адмирал Григорович“, — говорится в материале РИАН. Также отмечается, что данное судно в воскресенье отражало нападения дронов ВСУ на Ленинградскую область.

Путин в День ВМФ находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.

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Президент России Владимир Путин в День ВМФ в Санкт-Петербурге посетил фрегат «Адмирал Григорович». Ранее этим же днем экипаж корабля принимал участие в отражении атак украинских беспилотников на территории Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости (РИАН). «Путин <...> посетил фрегат „Адмирал Григорович“, — говорится в материале РИАН. Также отмечается, что данное судно в воскресенье отражало нападения дронов ВСУ на Ленинградскую область. Путин в День ВМФ находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале — URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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