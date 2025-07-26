«Здесь работают над улучшениями»: Свердловскую область уличили в нарушениях в женских консультациях

Свердловская область вошла в число регионов, где в женских консультациях были выявлены нарушения в ходе общественных проверок. Среди серьезных нарушений выделили случаи быстрой маршрутизации женщин на аборт, отсутствие психологов и наличие платных услуг, противоречащих законодательству, сообщила заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.
«Выездные общественные проверки консультаций начались в феврале, за это время представители ОП посетили учреждения девяти регионов: Томской, Курганской, Тюменской, Воронежской, Тамбовской, Свердловской, Калужской, Тульской областей и Республики Алтай. Если консультация соответствует всем требованиям, то получает синюю наклейку с надписью „Здесь заботятся о беременных“, если же общественники находят нарушения, то на входе в здание появляется розовая наклейка „Здесь работают над улучшениями“», — рассказала Москвитина ТАСС. После устранения выявленных недостатков наклейка заменяется на положительную.
В Екатеринбурге одна из женских консультаций получила розовую наклейку «Здесь работают над улучшениями». Общественники зафиксировали размещение рекламного плаката стерилизации как высокоэффективного метода контрацепции. После проверки этот плакат сняли.
Как пояснила Москвитина, цель проверок — оценить, насколько женские консультации соблюдают стандарты оказания помощи беременным, а также насколько эффективно работают механизмы поддержки и профилактики абортов. Результаты мониторинга направлены в адрес вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и министра здравоохранения Михаила Мурашко.
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