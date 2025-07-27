Путин отметил героизм российских морпехов

Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что российские морские пехотинцы с достоинством и героизмом выполняют все поставленные перед ними задачи. Об этом российский лидер заявил на встрече с моряками, военнослужащими фрегата «Адмирал Григорович». Его слова приводит корреспондент URA.RU.
«Ребята работают отлично. Морская пехота показывает себя с самой лучшей стороны, просто героически исполняет все возложенные на них боевые задачи. И прямо в эти дни, в эти минуты они тоже этим занимаются», — сказал Путин. Его слова передает журналист URA.RU.
Он отметил роль моряков фрегата «Адмирал Григорович», которые сегодня отражали атаки украинских беспилотников на Ленинградскую область. Путин подчеркнул, что героизм ВМФ распространяется на всех военнослужащих прибрежных подразделений, а также на весь личный состав морской пехоты Черноморского флота, Каспийской флотилии, Балтийского и Тихоокеанского флотов.
Глава государства в День ВМФ находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале URA.RU.
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