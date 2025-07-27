Путин повысил командира фрегата «Адмирал Григорович», который утром отражал атаки ВСУ

Президент России Владимир Путин повысил в звании командира фрегата «Адмирал Григорович», который вместе с экипажем утром отражал украинские атаки на Ленинградскую область. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, который находится сейчас на месте событий.
«Я смотрю, вы капитан третьего ранга, а положено вроде для кораблей такого ранга, чтобы командовал капитан второго ранга. Думаю, что пора это сделать, я вас поздравляю с получением очередного звания», — сказал Путин. Его слова передает журналист URA.RU.
Командир корабля проинформировал президента о ходе службы в акватории Средиземного моря, подчеркнув, что она отличалась высокой интенсивностью и напряженностью. За период выполнения боевых задач экипаж преодолел свыше 87 тысяч морских миль. Капитан отметил, что это «на самом деле очень хороший результат». Путин сказал, что после 20 месяцев несения боевого дежурства личному составу требуется отдых. В ответ командир сообщил, что военнослужащим предоставляются отпуска на ротационной основе.
Глава государства в День ВМФ находится в Санкт-Петербурге с рабочей поездкой. В ходе визита в Главное Адмиралтейство он поздравил военнослужащих Военно-Морского Флота с профессиональным праздником. Кроме того, президент в режиме видеоконференции проследил за ходом проведения оперативного учения «Июльский шторм». Также российский лидер рассказал о ключевой задаче этих учений и сообщил о преобразовании бригад морпехов в дивизии. Подробнее о заявлениях Путина в ходе визита в Санкт-Петербург читайте в материале URA.RU.
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