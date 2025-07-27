Трамп сделал жесткое заявление о пошлинах перед фон дер Ляйен

Трамп сообщил, что не намерен снижать уровень пошлин для ЕС
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп сказал, что не собирается снижать уровень пошлин для Евросоюза с 15%
Трамп сказал, что не собирается снижать уровень пошлин для Евросоюза с 15% Фото:

Глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках беседы американский лидер заявил, что не планирует уменьшать действующую ставку пошлин для стран Европейского союза (ЕС), которая составляет 15%.

«Лучше — это значит ниже? Нет», — прокомментировал Трамп вопрос журналиста, который касался предложения президента США о снижении ставки по пошлинам для ЕС. Трансляцию встречи двух лидеров вел американский телеканал C-SPAN.

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Глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках беседы американский лидер заявил, что не планирует уменьшать действующую ставку пошлин для стран Европейского союза (ЕС), которая составляет 15%. «Лучше — это значит ниже? Нет», — прокомментировал Трамп вопрос журналиста, который касался предложения президента США о снижении ставки по пошлинам для ЕС. Трансляцию встречи двух лидеров вел американский телеканал C-SPAN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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