Трамп сделал жесткое заявление о пошлинах перед фон дер Ляйен

Трамп сказал, что не собирается снижать уровень пошлин для Евросоюза с 15%
Глава Белого дома Дональд Трамп провел встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В рамках беседы американский лидер заявил, что не планирует уменьшать действующую ставку пошлин для стран Европейского союза (ЕС), которая составляет 15%.
«Лучше — это значит ниже? Нет», — прокомментировал Трамп вопрос журналиста, который касался предложения президента США о снижении ставки по пошлинам для ЕС. Трансляцию встречи двух лидеров вел американский телеканал C-SPAN.
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