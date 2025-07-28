Паслер раздаст депутатам установки по своему избранию свердловским губернатором

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Денис Паслер проведет большую встречу с депутатами
Денис Паслер проведет большую встречу с депутатами Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер даст установки депутатам всех уровней в преддверии выборов главы региона. Мероприятие запланировано в областном заксобрании 30 июля, поделился источник URA.RU.

«Собирают депутатов „Единой России“ гордумы, заксобрания и Госдумы. На повестке вопрос о работе с избирателями в своих округах», — рассказал первый собеседник. По словам второго, встреча с депутатами должна была пройти раньше, но переносилась.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.

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Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер даст установки депутатам всех уровней в преддверии выборов главы региона. Мероприятие запланировано в областном заксобрании 30 июля, поделился источник URA.RU. «Собирают депутатов „Единой России“ гордумы, заксобрания и Госдумы. На повестке вопрос о работе с избирателями в своих округах», — рассказал первый собеседник. По словам второго, встреча с депутатами должна была пройти раньше, но переносилась. Досрочные выборы губернатора Свердловской области состоятся 12-14 сентября. Свои кандидатуры помимо Паслера выдвинули депутаты заксобрания Рант Краев («Новые люди»), Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — за правду»), журналист Динамудин Садихов («Гражданская инициатива») и юрист Иван Волков («Российский Общенародный Союз»).. Все новости по теме выборов — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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