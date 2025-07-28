На Крымском мосту образовалась огромная пробка

На подъезде к пункту ручного досмотра на Крымском мосту со стороны Тамани в настоящий момент ожидают 424 транспортных средства, среднее время ожидания составляет примерно два часа. Об этом сообщает telegram-канал «Крымский мост. Оперативная информация».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 424 транспортных средств. Время ожидания около двух часов», — говорится в сообщении telegram-канале.
При этом, согласно данным источника, со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. Движение осуществляется в штатном режиме.
Ранее, в ночь на 25 июля, на Крымском мосту уже фиксировались значительные очереди: тогда на подъезде со стороны Тамани ожидали досмотра 995 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Керчи тогда в очереди находились 360 машин, и досмотр занимал более часа.
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