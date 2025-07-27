В Пермском крае начался прием заявок на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в рамках предстоящих сентябрьских выборов. Регистрация открылась в полночь по московскому времени.
«Прием заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе в 22 регионах страны начался с 00:00 (мск) 27 июля. Выборы будут проходить в течение трех дней. Регистрация завершится 8 сентября», — передает ТАСС.
Для участия в электронном голосовании избирателям необходимо пройти регистрацию через портал vybory.gov.ru с помощью учетной записи на «Госуслугах». Уже 28 июля стартует прием заявлений на голосование по месту нахождения с помощью сервиса «Мобильный избиратель».
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