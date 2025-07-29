Пермская компания внедряет новые технологии для очистки сточных вод

Компания «Новогор-Прикамье» приступила к внедрению современной технологии обеззараживания очищенных сточных вод на биологических очистных сооружениях (БОС) в Большом Савино, которые отмечают 55-летний юбилей. В рамках модернизации строится станция ультрафиолетового обеззараживания, сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
«Сегодня по нормам природоохранного законодательства сброс хлорорганических соединений в воду недопустим, поэтому к 55-летию БОС подходят с реализацией нового проекта. „НОВОГОР“ внедряет обеззараживание сточных вод с помощью ультрафиолетового облучения. Работы по строительству нового здания станции ультрафиолетового обеззараживания уже ведутся. Общий бюджет внедрения технологии УФ-обеззараживания составляет почти 1 миллиард рублей. Несмотря на высокую стоимость, этот проект необходим для соблюдения строгих экологических и природоохранных норм», — объяснила замначальника управления технологического и экологического контроля ООО «Новогор-Прикамье» Дарья Антипина.
В компании также сообщили о работе над проектом по компостированию осадка сточных вод. Сейчас специалисты проводят опытно-промышленные испытания: осадок смешивают с кородревесными отходами, регулярно ворошат для доступа воздуха, что позволяет получить продукт, лишенный запаха и пригодный для рекультивации иловых полей. Цель инициативы — использовать полезный потенциал осадка, минимизируя объемы складирования и транспортировки отходов на полигоны.
БОС в Большом Савино работают круглосуточно, обеспечивая очистку всех городских стоков. После масштабной реконструкции их производительность увеличилась до 440 тысяч кубометров в сутки. Общий объем инвестиций с 2006 по 2024 год превысил два миллиарда рублей. За счет внедрения инновационных решений БОС соответствуют современным экологическим стандартам и обеспечивают высокое качество очистки воды перед сбросом в Каму.
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