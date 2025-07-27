27 июля 2025

Группа рок-путешественников на советских «Волгах» даст концерт в Пермском крае

На «Строганов Фест» в Пермском крае выступит группа «Экспедиция Восход»
© Служба новостей «URA.RU»
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«Бременские музыканты» 21 века ездят на советских «Волгах»
«Бременские музыканты» 21 века ездят на советских «Волгах» Фото:

В Усолье Пермского края выступит рок-группа «Экспедиция Восход» — команда, которая путешествует по миру на советских «Волгах» и называет себя «бременскими музыкантами» современности. В Прикамье группа даст концерт в рамках «Строганов Фест», который состоится середине августа.

«На „Строганов Фест“ едут главные рок-путешественники России — группа „Экспедиция Восход“, которая путешествует по миру на отечественных „Волгах“, дает концерты в самых отдаленных уголках планеты, записывает музыку и снимает кино по мотивам своих путешествий. Они проехали от Москвы до Бали на советских Волгах, пересекли всю Евразию, стали первыми русскими музыкантами в истории, отыгравшими концерт в столице Тибета», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Строганов Фест» пройдет 16 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». В 2023 году фестиваль стал обладателем третьей премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» Russian Event Awards.

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В Усолье Пермского края выступит рок-группа «Экспедиция Восход» — команда, которая путешествует по миру на советских «Волгах» и называет себя «бременскими музыкантами» современности. В Прикамье группа даст концерт в рамках «Строганов Фест», который состоится середине августа. «На „Строганов Фест“ едут главные рок-путешественники России — группа „Экспедиция Восход“, которая путешествует по миру на отечественных „Волгах“, дает концерты в самых отдаленных уголках планеты, записывает музыку и снимает кино по мотивам своих путешествий. Они проехали от Москвы до Бали на советских Волгах, пересекли всю Евразию, стали первыми русскими музыкантами в истории, отыгравшими концерт в столице Тибета», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте». Фестиваль «Строганов Фест» пройдет 16 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». В 2023 году фестиваль стал обладателем третьей премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» Russian Event Awards.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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