Группа рок-путешественников на советских «Волгах» даст концерт в Пермском крае

В Усолье Пермского края выступит рок-группа «Экспедиция Восход» — команда, которая путешествует по миру на советских «Волгах» и называет себя «бременскими музыкантами» современности. В Прикамье группа даст концерт в рамках «Строганов Фест», который состоится середине августа.
«На „Строганов Фест“ едут главные рок-путешественники России — группа „Экспедиция Восход“, которая путешествует по миру на отечественных „Волгах“, дает концерты в самых отдаленных уголках планеты, записывает музыку и снимает кино по мотивам своих путешествий. Они проехали от Москвы до Бали на советских Волгах, пересекли всю Евразию, стали первыми русскими музыкантами в истории, отыгравшими концерт в столице Тибета», — сообщается на странице фестиваля в соцсети «ВКонтакте».
Фестиваль «Строганов Фест» пройдет 16 августа в историко-архитектурном комплексе «Усолье Строгановское». В 2023 году фестиваль стал обладателем третьей премии в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 000 человек» Russian Event Awards.
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