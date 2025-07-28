В Екатеринбурге вынесли жесткий приговор опекунше Далера Бобиева

Опекун Наумова получила 24 года за убийство приемного сына Далера Бобиева

28 июля 2025 в 14:13 Размер текста - 17 +

Вероника Наумова пробудет за решеткой 24 года Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев В Свердловском областном суде завершилось рассмотрение дела об убийстве малолетнего Далера Бобиева, продолжавшееся с июня 2023 года. Приемная мать ребенка Вероника Наумова, признанная виновной в жестоком обращении и причинении смерти мальчику, приговорена к 24 годам общего режима. Решение огласил председательствующий судья Александр Ладин, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Суд огласил решение. Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок два года», — отметил журналист агентства. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловском областном суде завершилось рассмотрение дела об убийстве малолетнего Далера Бобиева, продолжавшееся с июня 2023 года. Приемная мать ребенка Вероника Наумова, признанная виновной в жестоком обращении и причинении смерти мальчику, приговорена к 24 годам общего режима. Решение огласил председательствующий судья Александр Ладин, сообщает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Суд огласил решение. Наумову приговорили к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на срок два года», — отметил журналист агентства. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.