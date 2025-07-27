27 июля 2025
26 июля 2025

Соцфонд ХМАО опубликовал график выплат пособий и пенсий в августе

В ХМАО пенсии и пособия будут перечисляться с 1 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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С 1 августа югорчане получат пенсии и пособия
С 1 августа югорчане получат пенсии и пособия Фото:

Социальный фонд России по ХМАО с 1 августа начнет выплачивать пособия и пенсии жителям региона. В первую очередь деньги будут перечислены беременным женщинам, неработающим родителям и детям военнослужащих, сообщается на странице Соцфонда в соцсети «Вконтакте».

«С 1 августа 2025 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного», – сообщается в соцсети.

С 5 августа будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. 5, 8, 18 и 22 числа югорчанам будет начислена пенсия.

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Социальный фонд России по ХМАО с 1 августа начнет выплачивать пособия и пенсии жителям региона. В первую очередь деньги будут перечислены беременным женщинам, неработающим родителям и детям военнослужащих, сообщается на странице Соцфонда в соцсети «Вконтакте». «С 1 августа 2025 года через банки поступит единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам. Пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву/мобилизованного», – сообщается в соцсети. С 5 августа будут перечислены ежемесячные выплаты из средств материнского капитала и пособия по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. 5, 8, 18 и 22 числа югорчанам будет начислена пенсия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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