27 июля 2025

«Аэрофлот» массово отменил рейсы в аэропорту Екатеринбурга. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Все рейсы были направлены в Шереметьево
Все рейсы были направлены в Шереметьево Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово «Аэрофлот» отменил четыре рейса в Москву. Это связано со сбоем в работе информационных систем авиакомпании, рассказали в пресс-службе перевозчика.

«В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании», — пояснили там.

Согласно онлайн-табло Кольцово, отменены рейсы SU-1401, SU-1417, SU-1403, SU-1021. Самолеты должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово «Аэрофлот» отменил четыре рейса в Москву. Это связано со сбоем в работе информационных систем авиакомпании, рассказали в пресс-службе перевозчика. «В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании», — пояснили там. Согласно онлайн-табло Кольцово, отменены рейсы SU-1401, SU-1417, SU-1403, SU-1021. Самолеты должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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