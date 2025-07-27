В екатеринбургском аэропорту Кольцово «Аэрофлот» отменил четыре рейса в Москву. Это связано со сбоем в работе информационных систем авиакомпании, рассказали в пресс-службе перевозчика.
«В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло сайтов аэропортов по всей маршрутной сети авиакомпании», — пояснили там.
Согласно онлайн-табло Кольцово, отменены рейсы SU-1401, SU-1417, SU-1403, SU-1021. Самолеты должны были приземлиться в аэропорту Шереметьево.
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