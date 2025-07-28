До финала конкурса красоты «Мисс Екатеринбург» остается около трех недель. До финала дойдет лишь 12 из 14 красоток, а пока девушки проходят мастер-классы и впервые рассказали о себе на публику. Кто поборется за корону в этом году — в обзоре URA.RU.
Зоя Белоногова, 19 лет
Является мастером спорта по художественной гимнастике, чемпионкой Уральского федерального округа, а также обладательницей побед и призовых мест на всероссийских соревнованиях. Учится в Уральском федеральном университете (УрФУ) на «Социально-культурной деятельности», работает моделью на международном уровне. В свободное время увлекается чтением, ведет блог, где рассказывает о своей жизни, карьере и литературе, пишет книги и сценарии для различных мероприятий.
Аида Берг, 22 года
Девушка окончила «Телевидение и новые медиа» в УрФУ и уже два года работает ведущей на «Областном телевидении». Увлекается пилатесом, успела освоить вейкбординг. Аида очень любит животных и мечтает в будущем создать для них приют.
Мария Власко-Власенко, 19 лет
Мария с легкостью давалась физика и математика, что стало одной выбора в пользу радиотехнического факультета в УрФУ. Участница профессионально пишет картины маслом, в течение 11 лет состояла в ансамбле народного танца, сейчас девушка занимается моделингом и современной хореографией.
Ксения Иванова, 21 год
Имеет звание кандидата в мастера спорта по легкой атлетике. Сейчас Ксения работает SMM-специалистом, учится на «Медиакоммуникациях» в УрФУ, ведет свой блог, увлекается пилатесом и танцует в группе поддержки баскетбольного клуба «Уралмаш».
Валентина Катаева, 24 года
Учится в Уральском архитектурно-художественном университете на «Архитектуре». Валентина любит читать книги, занимается изучением психологии, а также увлечена рисованием, постоянно стремится к личностному росту и освоению новых навыков, например, недавно начала сотрудничество с модельным агентством.
Анастасия Костова, 24 года
Девушка окончила «Внешнеэкономическую деятельность» в Уральском экономическом университете, отлично говорит на английском языке и сейчас учит итальянский. Имеет профессиональный опыт в сфере моделинга, даже участвовала в показах на миланских подиумах. Преподает основы позирования и дефиле для взрослых и детей в модельной школе, а также работает в свадебном салоне.
Марина Кулижникова, 24 года
С ранних лет участница проявляла интерес к музыке и точным наукам, что впоследствии определило ее путь. Окончив школу, она одновременно поступила в УрФУ на радиотехнический факультет и в музыкальное училище. Помимо учебы, Марина занималась модельным бизнесом и успела поработать в Китае. Сейчас девушка преподает математику в качестве репетитора и работает учителем игры на скрипке в детской музыкальной школе.
Варвара Макарова, 18 лет
Девушка успешно окончила школу и сдала ЕГЭ, в этом году поступает в медицинский вуз на «Лечебное дело». С детства занимается танцами и растяжкой.
Кристина Михайлова, 20 лет
Конкурсантка занимается модельным бизнесом более пяти лет, а спорт, как отмечает сама Кристина, всегда играл важную роль в ее жизни. Сейчас она уделяет особое внимание пилатесу и упражнениям на растяжку. Девушка учится в Уральском институте управления — филиал РАНХиГС.
София Патрушева, 21 год
Соня — будущий врач, в настоящее время учится на третьем курсе Уральского государственного медицинского университета (направление «Лечебное дело»). В свободное время предпочитает проводить досуг с семьей, играть на скрипке, заниматься спортом, рисованием и кондитерским делом.
Екатерина Прибылова, 18 лет
Более 10 лет играет в волейбол, кандидат в мастера спорта, планирует связать жизнь со спортивной сферой. С недавних пор является моделью, учится в УрФУ на «Клинической психологии».
Надежда Рассохина, 24 года
Закончила школу с золотой медалью, а в период учебы вУральском университете путей сообщения курировала культурные мероприятия всего факультета. Отличается тягой к экстремальным видам спорта, например, совершает прыжки с парашютом. С шести лет занимается хореографией и продолжает свое дело: ставит творческие номера и свадебные танцы, работает фитнес-тренером, любит чтение и театры.
Яна Рукаванова, 21 лет
Девушка учится на «Рекламе и связях с общественностью» в УрФУ, но уже в будущем планирует в РАНХиГС на «Магистра делового администрирования». Пока работает SMM-менеджером и преподает английский, любит чтение и теннис.
Валерия Сиомикова, 22 года
Учится в Уральском экономическом университете на «Управление персоналом», параллельно освоила профессию визажиста и стилиста по прическам. В детстве занималась волейболом, получила второй взрослый разряд.
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