Появилось видео с домом в Астрахани, часть которого внезапно рухнула

В Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС разбирают конструкции, эвакуируют местных жителей и ищут пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России и поделилась кадрами происшествия.
«Обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Спасатели вручную разбирают завалы», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале.
Ранее жильцы жаловались на ужасное состояние рухнувшего дома. По информации URA.RU дом был признан аварийным еще в 2019 году. Как отмечали местные жители, в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел. Также известно, что дом постройки 1962 года. Всего пять этажей, три парадных и 24 квартиры.
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