Появилось видео с домом в Астрахани, часть которого внезапно рухнула

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Появилось видео с кадрами рухнувшего дома
Появилось видео с кадрами рухнувшего дома Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

В Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС разбирают конструкции, эвакуируют местных жителей и ищут пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России и поделилась кадрами происшествия.

«Обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Спасатели вручную разбирают завалы», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале.

Ранее жильцы жаловались на ужасное состояние рухнувшего дома. По информации URA.RU дом был признан аварийным еще в 2019 году. Как отмечали местные жители, в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел. Также известно, что дом постройки 1962 года. Всего пять этажей, три парадных и 24 квартиры.

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В Астрахани на улице Ляхова, 6 обрушилась часть подъезда многоквартирного дома. Сотрудники МЧС разбирают конструкции, эвакуируют местных жителей и ищут пострадавших. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России и поделилась кадрами происшествия. «Обрушилась часть квартир с первого по пятый этажи без последующего возгорания. Спасатели вручную разбирают завалы», — сказано в сообщении ведомства в telegram-канале. Ранее жильцы жаловались на ужасное состояние рухнувшего дома. По информации URA.RU дом был признан аварийным еще в 2019 году. Как отмечали местные жители, в подвале дома стоит вода, стены покрыты трещинами, а фундамент заметно просел. Также известно, что дом постройки 1962 года. Всего пять этажей, три парадных и 24 квартиры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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