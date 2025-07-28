Даниил Егольников — родственник Вероники Наумовой, которую признали виновной в убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, получил приговор. Он проведет пять лет в колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.
«Суд назначил Даниилу Егольникову — в виде 5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — рассказал журналист агентства.
История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
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