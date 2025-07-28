Племянника опекунши, убившей Далера Бобиева, посадили на пять лет. Видео

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Даниил Егольников проведет срок в колонии общего режима
Даниил Егольников проведет срок в колонии общего режима Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Даниил Егольников — родственник Вероники Наумовой, которую признали виновной в убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, получил приговор. Он проведет пять лет в колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда.

«Суд назначил Даниилу Егольникову — в виде 5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — рассказал журналист агентства.

История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Даниил Егольников — родственник Вероники Наумовой, которую признали виновной в убийстве шестилетнего приемного сына Далера Бобиева, получил приговор. Он проведет пять лет в колонии общего режима, передает корреспондент URA.RU из зала Свердловского областного суда. «Суд назначил Даниилу Егольникову — в виде 5 лет лишения свободы. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима», — рассказал журналист агентства. История пропажи Далера потрясла общественность. 26 июня 2023 года опекунша Вероника Наумова заявила об исчезновении мальчика, пытаясь отвлечь внимание заявлениями о его проблемах со здоровьем. В масштабных поисках участвовали тысячи людей. Спустя три дня тело Далера обнаружили в спортивной сумке в гараже, принадлежавшем семье Наумовых. 29 июня опекуншу взяли под стражу. Впоследствии супруг опекунши Александр Наумов был приговорен к пяти годам за истязания мальчика, а племянник семьи Егольников признан соучастником. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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