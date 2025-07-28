Кремль — URA.RU: встречу Путина и Трампа в Китае нельзя исключать

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна в Китае при определенных условиях. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, ведется ли уже подготовка к такому саммиту.
«Подготовка никакой предметной встречи не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов. <...> Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай — Прим. ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе. Но пока, еще раз повторяю, никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется», — заявил Песков.
Ранее Трамп сообщил, что получил приглашение в Китай от Си Цзиньпина и при этом не исключил возможную встречу с Путиным в рамках этого визита. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал в июне, что визит Путина в Китай намечен на 31 августа — 3 сентября. Там российский лидер примет участие в саммите ШОС и в праздниках мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В ходе визита также запланированы полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР.
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