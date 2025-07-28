Кремль — URA.RU: встречу Путина и Трампа в Китае нельзя исключать

Песков не исключил встречу Путина и Трампа в Китае
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Если Дональд Трамп посетит Китай, когда там будет Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил Дмитрий Песков
Если Дональд Трамп посетит Китай, когда там будет Владимир Путин, то их встречу нельзя исключать, заявил Дмитрий Песков Фото:

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна в Китае при определенных условиях. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, ведется ли уже подготовка к такому саммиту.

«Подготовка никакой предметной встречи не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов. <...> Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай — Прим. ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе. Но пока, еще раз повторяю, никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется», — заявил Песков.

Ранее Трамп сообщил, что получил приглашение в Китай от Си Цзиньпина и при этом не исключил возможную встречу с Путиным в рамках этого визита. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал в июне, что визит Путина в Китай намечен на 31 августа — 3 сентября. Там российский лидер примет участие в саммите ШОС и в праздниках мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В ходе визита также запланированы полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР.

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Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможна в Китае при определенных условиях. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, ведется ли уже подготовка к такому саммиту. «Подготовка никакой предметной встречи не ведется, потому что нет никаких согласованных контактов. <...> Путин сам говорил, что он готовится к такому визиту (в Китай — Прим. ред.). Если так получится, что в итоге президент США примет решение тоже посетить Китай в эти же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе. Но пока, еще раз повторяю, никаких конкретных ни наработок, ни действий по подготовке не ведется», — заявил Песков. Ранее Трамп сообщил, что получил приглашение в Китай от Си Цзиньпина и при этом не исключил возможную встречу с Путиным в рамках этого визита. Помощник президента Юрий Ушаков сообщал в июне, что визит Путина в Китай намечен на 31 августа — 3 сентября. Там российский лидер примет участие в саммите ШОС и в праздниках мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В ходе визита также запланированы полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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