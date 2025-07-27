27 июля 2025

Губернатор ХМАО передал главе НАО Гехт председательство Северного форума. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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НАО под руководством Ирины Гехт будет председательствовать на Северном форуме следующие два года
НАО под руководством Ирины Гехт будет председательствовать на Северном форуме следующие два года Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук передал главе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт председательство Северного форума. Статуэтку-символ она получила во время завершения форума «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Кухарук вручил Гехт статуэтку, символизирующую северное сияние. С 2025 по 2027 именно НАО будет председательствовать на форуме. Ранее эта почетная обязанность была у Югры», — отметил корреспондент.

На сцене исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный форум» Владимир Васильев, пользуясь моментом, передал Гехт свои визитки — в следующие два года им предстоит плотно сотрудничать по вопросам Арктики. «Тут уже передаются визитки, дело явно пойдет хорошо», — пошутила модератор форума, телеведущая канала «Россия 24» Александра Суворова.

Васильев уточнил, что два года председательства Югры прошли в достаточно сложных условиях. «Когда поддерживать международное сотрудничество стало намного сложнее, большая команда „Северного форума“ держит флаг высоко, сохраняя и находя новые формы и инструменты для поддержки страны на внешнем уровне, расширяя круг друзей и партнеров», — отметил Васильев. ХМАО был регионом-председателем форума с 2023 по 2025 годы.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук передал главе Ненецкого автономного округа Ирине Гехт председательство Северного форума. Статуэтку-символ она получила во время завершения форума «Арктика. Лед тронулся» в Ханты-Мансийске, сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Кухарук вручил Гехт статуэтку, символизирующую северное сияние. С 2025 по 2027 именно НАО будет председательствовать на форуме. Ранее эта почетная обязанность была у Югры», — отметил корреспондент. На сцене исполнительный директор международной организации северных регионов «Северный форум» Владимир Васильев, пользуясь моментом, передал Гехт свои визитки — в следующие два года им предстоит плотно сотрудничать по вопросам Арктики. «Тут уже передаются визитки, дело явно пойдет хорошо», — пошутила модератор форума, телеведущая канала «Россия 24» Александра Суворова. Васильев уточнил, что два года председательства Югры прошли в достаточно сложных условиях. «Когда поддерживать международное сотрудничество стало намного сложнее, большая команда „Северного форума“ держит флаг высоко, сохраняя и находя новые формы и инструменты для поддержки страны на внешнем уровне, расширяя круг друзей и партнеров», — отметил Васильев. ХМАО был регионом-председателем форума с 2023 по 2025 годы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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