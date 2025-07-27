Губернатор Кухарук обсудил будущее арктической зоны с влиятельным чиновником из АП

Глава Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков и губернатор ХМАО Руслан Кухарук обсудили будущее Арктической зоны Югры. Подробностями в своем telegram-канале поделился глава региона.
«Поблагодарил за доверие и возможность принимать на своих площадках всероссийский экологический молодежный форум-фестиваль „Арктика. Лед тронулся“. Нам особенно ценно, что местом проведения мероприятия в этом году был выбран именно наш регион. Югра вновь вступает в эпоху исследований и открытий. Признание двух наших муниципалитетов, — Березовского и Белоярского районов — арктическими создает дополнительные стимулы для развития округа», — написал губернатор.
В ходе рабочей встречи были рассмотрены основные показатели, характеризующие вклад Югры в национальную экономику. Кроме того, обсуждались достигнутые результаты и перспективные направления развития системы поддержки гражданских инициатив. Благодаря содействию региональных властей молодежь региона сегодня получает реальный шанс стать первооткрывателями Арктики, продолжая традицию преемственности поколений и открывая для страны новые нефтяные ресурсы.
Как отметил Новиков, одной из ключевых задач современной России, закрепленной в Стратегии развития молодежной политики до 2030 года, является не только сохранение, но и привлечение молодых специалистов в северные регионы страны, обладающие значительным потенциалом не только в сфере природных ресурсов. В настоящее время реализуется ряд конкретных мер, направленных на то, чтобы сделать Север не только более доступным, но и привлекательным для трудовой деятельности, комфортного проживания, создания семьи и рождения детей. Ранее для получения достойного уровня заработной платы на этих территориях требовалось проработать несколько лет. В настоящее время молодые люди в возрасте до 35 лет, которые переезжают в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, имеют возможность получать территориальные надбавки уже с первого дня трудоустройства. Эта мера распространяется на представителей различных профессий и специальностей.
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