27 июля 2025

Карта нового Пермского зоопарка стала доступна Сети. Скрин

Сервис «2ГИС» показал карту нового зоопарка в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермский зоопарк откроется в 2025 году
Пермский зоопарк откроется в 2025 году Фото:

Навигационный сервис «2ГИС» отметил на своей карте новый Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева. На ней указаны входная группа зоосада, а также различные зоны: «Тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир» и другие.

«Скоро открытие. Компания скоро откроет здесь новый офис. Уточняйте информацию у компании», — уточняется на вкладке «Инфо». По адресу ул. Монастырская, 10, где зверинец располагался до 13 июля, здания теперь обозначены просто как «Сооружения».

Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева готовится к открытию. Сюда уже перевозят животных с территории старого зверинца. В природно-ландшафтном парке будет больше обитателей, для которых выстроили новые вольеры. Площадь зоопарка почти в 15 раз превысит площадь предыдущего.

Карта Пермского зоопарка
Карта Пермского зоопарка
Фото:

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Навигационный сервис «2ГИС» отметил на своей карте новый Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева. На ней указаны входная группа зоосада, а также различные зоны: «Тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир» и другие. «Скоро открытие. Компания скоро откроет здесь новый офис. Уточняйте информацию у компании», — уточняется на вкладке «Инфо». По адресу ул. Монастырская, 10, где зверинец располагался до 13 июля, здания теперь обозначены просто как «Сооружения». Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева готовится к открытию. Сюда уже перевозят животных с территории старого зверинца. В природно-ландшафтном парке будет больше обитателей, для которых выстроили новые вольеры. Площадь зоопарка почти в 15 раз превысит площадь предыдущего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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