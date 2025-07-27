Навигационный сервис «2ГИС» отметил на своей карте новый Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева. На ней указаны входная группа зоосада, а также различные зоны: «Тропический рай», «Африканская саванна», «Полярный мир» и другие.
«Скоро открытие. Компания скоро откроет здесь новый офис. Уточняйте информацию у компании», — уточняется на вкладке «Инфо». По адресу ул. Монастырская, 10, где зверинец располагался до 13 июля, здания теперь обозначены просто как «Сооружения».
Пермский зоопарк на ул. Архитектора Свиязева готовится к открытию. Сюда уже перевозят животных с территории старого зверинца. В природно-ландшафтном парке будет больше обитателей, для которых выстроили новые вольеры. Площадь зоопарка почти в 15 раз превысит площадь предыдущего.
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