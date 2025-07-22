Пермский зоопарк готовится к торжественному открытию

Пермский зоопарк объявил аукцион на поставку звукового и светового оборудования сцены, которое будет задействовано во время торжественного открытия нового зверинца. Сумма контракта — 4,5 млн рублей, указано в системе закупок. Дата поставки до 30 сентября.
«Оказание услуг по обеспечению световым и звуковым оборудованием главной сцены Зоопарка в рамках проведения торжественного открытия Пермского зоопарка. Начальная цена контракта — 4 508 036,60 рубля», — говорится в карточке закупки. В техзадании срок оказания услуг прописан размыто: «с даты заключения договора по 30 сентября 2025 года».
При этом зоопарк отменил запланированную ранее закупку на 600 тысяч рублей. Эти деньги хотели потратить «на оказание услуг по администрированию мероприятий в рамках проведения торжественного открытия зоопарка». Пермский зоопарк на ул. Монастырская закрылся 13 июля. Новый зверинец расположился в микрорайоне Нагорный. Дата его открытия пока не называлась.
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