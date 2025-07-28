Роскомнадзор обратился к россиянам на фоне слухов о блокировке WhatsApp*

Вся достоверная информация о доступе к интернет-ресурсам публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации. С таким обращением выступил Роскомнадзор на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и VPN-сервисов.
«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», — напомнили в ведомстве, передает ТАСС. Любые решения о блокировке или ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются только в установленном законодательством порядке. После принятия подобных мер информация оперативно доводится до сведения общественности официальными способами.
Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем telegram-канале о возможных блокировках. По ее сведениям, мессенджер WhatsApp активно применяется мошенниками, вербовщиками, а также представителями ВСУ. Она подчеркнула, что украинские военные получали данные о перемещениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, именно посредством данного приложения.
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
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