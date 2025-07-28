Роскомнадзор обратился к россиянам на фоне слухов о блокировке WhatsApp*

Роскомнадзор: информация о блокировках следует только из официальных источников
© Служба новостей «URA.RU»
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Решения о блокировке принимаются в установленном законодательством порядке
Решения о блокировке принимаются в установленном законодательством порядке Фото:

Вся достоверная информация о доступе к интернет-ресурсам публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации. С таким обращением выступил Роскомнадзор на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и VPN-сервисов.

«Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», — напомнили в ведомстве, передает ТАСС. Любые решения о блокировке или ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются только в установленном законодательством порядке. После принятия подобных мер информация оперативно доводится до сведения общественности официальными способами.

Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем telegram-канале о возможных блокировках. По ее сведениям, мессенджер WhatsApp активно применяется мошенниками, вербовщиками, а также представителями ВСУ. Она подчеркнула, что украинские военные получали данные о перемещениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, именно посредством данного приложения.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

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Вся достоверная информация о доступе к интернет-ресурсам публикуется исключительно через официальные каналы коммуникации. С таким обращением выступил Роскомнадзор на фоне распространяющихся слухов о возможной блокировке мессенджера WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) и VPN-сервисов. «Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации», — напомнили в ведомстве, передает ТАСС. Любые решения о блокировке или ограничении доступа к интернет-ресурсам принимаются только в установленном законодательством порядке. После принятия подобных мер информация оперативно доводится до сведения общественности официальными способами. Ранее журналистка Анастасия Кашеварова сообщила в своем telegram-канале о возможных блокировках. По ее сведениям, мессенджер WhatsApp активно применяется мошенниками, вербовщиками, а также представителями ВСУ. Она подчеркнула, что украинские военные получали данные о перемещениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, именно посредством данного приложения. *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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