Можно ли использовать VPN и WhatsApp* в России: объяснение депутата Госдумы

Депутат Боярский: слухи о блокировке VPN и WhatsApp* с 1 августа - нелепый вброс
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Мессенджер не собираются блокировать с 1 августа, сообщил Боярский
Мессенджер не собираются блокировать с 1 августа, сообщил Боярский Фото:

В Госдуме (ГД) отреагировали на сообщение о блокировке VPN и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России с 1 августа. Депутат ГД Сергей Боярский опроверг эту информацию.

«Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал Боярский в разговоре с Газета.ru.

Информацию о возможных блокировках ранее опубликовала журналистка Анастасия Кашеварова в своем telegram-канале. Она отметила, что WhatsApp используется в качестве инструмента мошенников, вербовщиков и представителей ВСУ. По ее словам, украинские военные получили информацию о передвижениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, именно с помощью этого мессенджера.

Ранее россиянам рассказали, что после принятия нового закона об экстремизме пользоваться WhatsApp можно для ведения бизнеса или в личных целях. За поиск в интернете экстремистского контента человека не оштрафуют. То же самое касается и VPN-сервисов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко.

*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

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В Госдуме (ГД) отреагировали на сообщение о блокировке VPN и WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной) в России с 1 августа. Депутат ГД Сергей Боярский опроверг эту информацию. «Мне известно, что [информация о блокировке мессенджера] — очередной нелепый вброс выходного дня. Зачем-то позволяют себе некоторые наши коллеги. Слухи комментировать, конечно же, не буду», — сказал Боярский в разговоре с Газета.ru. Информацию о возможных блокировках ранее опубликовала журналистка Анастасия Кашеварова в своем telegram-канале. Она отметила, что WhatsApp используется в качестве инструмента мошенников, вербовщиков и представителей ВСУ. По ее словам, украинские военные получили информацию о передвижениях журналистов и военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО, именно с помощью этого мессенджера. Ранее россиянам рассказали, что после принятия нового закона об экстремизме пользоваться WhatsApp можно для ведения бизнеса или в личных целях. За поиск в интернете экстремистского контента человека не оштрафуют. То же самое касается и VPN-сервисов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко. *WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
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