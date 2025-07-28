Труп пропавшего рыбака нашли в свердловской реке

В свердловской реке Сосьва 26 июля обнаружили тело пропавшего мужчины, который уехал на рыбалку 22 июля. Об этом сообщил руководитель Серовского межрайонного следственного отдела СКР Валерий Кузовлев.
«Тело нашли без телесных повреждений. Нашли под мостом в районе поселка Зеленый, в том месте, где ранее обнаружили лодку», — передает местное издание «Глобус» слова Кузовлева. По его словам, труп заметили охранники моста.
На следующий день после пропажи мужчины его лодку прибило к мосту в районе поселка Зеленый. Машина и палатка рыбака остались на месте. Его поисками занимались силовики и волонтеры.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!