Съедобный, но опасный груздь: где и когда искать грибы и как правильно есть

Август — месяц, когда в лесах появляются грузди. Это опасный вид грибов с веществами, которые могут быть токсичными в сыром виде. Поэтому важно не только правильно выбрать выбрать грибы при сборе, но грамотно подойти к его приготовлению. О том, как выглядит груздь, где его собирать и как употреблять — в материале URA.RU.
Как выглядят грузди
Грузди относятся к ядовитым грибам, которые можно безопасно употреблять в пищу только после термической обработки. Их еще называют условно-съедобными. Вот виды груздей, которые можно употреблять после термальной обработки.
Белый груздь
Белый груздь растет в лиственных и смешанных лесах с преобладанием березы. Этот гриб распространен в разных регионах России: в Подмосковье, в Сибири, на Урале, в Карелии, в Нижнем Поволжье, на Дальнем Востоке. Собирать его можно с августа по октябрь.
Шляпка белого белого цвета, со слизистой поверхностью и отсутствием пушка. Шляпки имеют плоско-выпуклую форму, однако с возрастом становятся воронковидными. Мякоть гриба белая, при повреждении плодовое тело выделяет белый, остро едкий млечный сок. Со временем на воздухе сок приобретает желтоватый оттенок.
Осиновый груздь
Груздь осиновый более теплолюбив, чем белый. Его собирают со второй половины июля по сентябрь, но если осень теплая — грузди можно найти и в октябре. Основные места его сбора на территории России — в Подмосковье, в Сибири, в Челябинской области, в Нижнем Поволжье.
Шляпки этого гриба диаметром до 30 см, мясистые и плотные. В окраске присутствуют розоватые тона: розоватые пятна на белой шляпке, разводы. Пластинки, светло-кремовые, могут слегка по-розоветь. Млечный сок белый горький и едкий, на воздухе цвет не меняет.
Желтый груздь
Редкий вид, который встречается в хвойных и березовых лесах. Внешне похож на белый груздь, но отличается желтым цветом. Плодоношение желтого груздя приходится на август-сентябрь при температуре +8–10 градусов. Его можно встретить в Подмосковье, на Урале, в Западной и Восточной Сибири, в Калиниградской области.
Диаметр его шляпки — 7–25 см. Она мясистая, может быть плоской, вдавленной и воронкообразной. Края, покрытые красноватыми чешуйками, несколько подогнуты. Мякоть белая, очень плотная и ломкая. При надрезе выделяет обильный и густой млечный сок, который на на воздухе становится серовато-желтым.
Черный груздь
Несмотря на название, груздь не совсем черный, а серо-зеленого болотного цвета. Его шляпка диметром 7-20 см, плоска и вдавленная в центре. Ножка 3–8 см в высоту, диаметром 1,5–3 см, к низу суженная, гладкая. Мякоть плотная, ломкая, белая, на разрезе приобретающая серый цвет. Млечный сок обильный, белого цвета, с очень едким запахом. В России его можно найти в Центральной части — от Архангельской до Саратовской области, а также на Урале и Дальнем Востоке, в Алтайском крае, в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Как найти грузди
Грузди прячутся вблизи от деревьев. Это позволяет поддерживать симбиоз, грибница и корни дерева обмениваются между собой питательными веществами и влагой. Чаще всего грибы растут под ковром прошлогодних опавших листьев, под слоем осыпавшейся хвои или в высокой траве. Также их можно найти рядом с папоротником и земляникой, во мхах, на окраинах болот.
Эти грибы не растут в сильно заболоченных местах, на берегах рек и озер, а также в темных и густых кустарниковых зарослях. Избыток влаги и отсутствие света не нравятся грибным телам. Для поиска груздей в лесу рекомендуется иметь при себе длинную палку. При перемещении по возможным местам роста грибов следует двигаться осторожно и медленно, аккуратно пробивая палкой листву и траву под ногами.
Чем полезны грузди
В беседе с URA.RU диетолог Дарья Русакова рассказала, что грузди богаты витаминами В, В1, В2, В5. Также в них содержится витамин D и такие минералы, как магний, калий, фосфор, натрий. Кроме того, эти грибы содержат растительный белок.
«В 100 граммах грибов находится три четверти грамма белка, поэтому при их употреблении важно помнить, что белки грибов плохо перевариваются и усваиваются организмом человека. Частично они даже выходят из организма в неизмененном виде», — сообщила эксперт.
По ее словам, эти грибы полезны, так как укрепляют иммунитет за счет антиоксидантов, входящих их состав, а также за счет клетчатки, которая улучшает работу кишечника. Витамины группы B способствуют профилактике развития заболеваний крови и улучшают работу нервной системы.
Чем опасны грузди
Дарья Русакова рассказала, что грузди — условно-съедобные грибы и могут быть опасны для здоровья, если употреблять их в неправильном виде. Это связано с тем, что грузди содержат вещества, которые могут быть токсичными в сыром виде, и важно правильно готовить грибы.
«Грибы — это низкокалорийный продукт, если мы говорим об отварных груздях. У них низкий гликемический индекс. Это плюс. Но следует помнить, что грибы — опасный продукт и, в частности, грузди токсичны в сыром виде. Сырые грузди содержат едкий млечный сок и требуют длительного вымачивания перед тем, как их можно будет готовить», — рассказала диетолог.
Также она отметила, что соленые маринованные грузди опасны избыточным количеством поваренной соли. Поэтому употреблять такие грибы не рекомендует людям с заболеванием почек и повышенным артериальном давлением. Также соленые и маринованные грибы не рекомендуются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Нельзя употреблять грибы беременным, детям дошкольного возраста. Также грибы могут вызвать аллергические реакции.
Как правильно употреблять грузди
Диетолог Дарья Русакова рассказывает, что перед употреблением груздей нужно обязательно их вымачивать в холодной воде. Причем этот процесс занимает около двух — трех дней. Далее следует термическая обработка и только потом засолка и маринование.
«Под действием уксуса часть полезных свойств груздей уходит, но сохраняются белки, клетчатка. При термообработке разрушаются частично витамины. Поэтому для того, чтобы снизить нагрузку на организм не следует комбинировать грибы с алкоголем», — рассказывает специалист.
Сколько груздей можно есть в день
Безопасная суточная норма соленых маринованных грибов — 100-150 гр готовых грибов. Чтобы снизить количество соли диетолог рекомендует предварительно вымочить соленые маринованные грибы в воде. Детям старше 7 лет соленые маринованные грибы можно только после термообработки, заявила эксперт.
Топ-3 простых блюд с маринованными груздями
Приготовление: картофель вымыть, положить в кастрюлю с кипящей подсоленной водой и варить до готовности. Слить с вареного картофеля воду, остудить и очистить, нарезать небольшими ломтиками. Маринованные грузди промыть под холодной проточной водой, откинуть на дуршлаг, чтобы стекла вода, нарезать грибы крупными кусочками. Лук-шалот очистить, нарезать соломкой. В салатнике соединить все ингредиенты, добавить специи по вкусу и приправить растительным маслом. Перед подачей посыпать мелко нарезанной свежей зеленью.
Приготовление: грузди, предварительно замаринованные, следует тщательно промыть под холодной водой и нарезать кусочками среднего размера. Очищенный картофель нарезается небольшими кубиками. В кастрюлю налить два литра воды и довести до кипения на плите. После закипания добавить в воду подготовленные грибы и картофель, затем варить на среднем огне около 15 минут.
Репчатый лук мелко нарезать и обжарить на сковороде с разогретым растительным маслом до появления золотистой корочки. После этого жареный лук вместе с маслом переложить в кастрюлю с супом.
Готовить блюдо еще 8–10 минут до полной мягкости картофеля и грибов. В завершение попробовать суп на вкус и при необходимости добавить соль и перец по своему усмотрению.
В миске взбить сырое яйцо с солью. Соединить полученную смесь с грибным супом, постоянно помешивая. Через 1 минуту снять кастрюлю с плиты. Мелко порубить свежую зелень. Готовый суп настоять под крышкой 3–4 минуты, после этого разлить по тарелкам. По желанию добавить ложку сметаны, посыпать зеленью и подать.
Приготовление: для приготовления начинки необходимо очистить лук, мелко его нарезать и обжарить на растительном масле до появления прозрачности. Соленые грузди следует промыть, мелко порезать и добавить к обжаренному луку, тщательно перемешав ингредиенты. Тесто рекомендуется разделить на две равные части и раскатать каждую в тонкий пласт.
Противень смазать маслом, выложить нижний слой теста, ровно распределить. Выложить начинку из лука и грибов и накрыть вторым пластом теста. По периметру пирога края хорошо прищепить. Равномерно по поверхности протыкать пирог сверху вилкой, чтобы выходил пар. Взбитым сырым яйцом смазать верх пирога и посыпать зернами кунжута. Отправить пирог в предварительно разогретую до 190 градусов духовку на 30 минут.
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